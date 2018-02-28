T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

AB'den Türkiye, Rusya ve İran'a Suriye çağrısı

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Mogherini, Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanlarına gönderdiği mektupta Suriye'de ateşkes sağlanması için "gerekli adımları atmaları" konusunda çağrıda bulundu.

28 Şubat 2018 21:15

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin 26 Şubat'ta Astana sürecinin garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İran'ın dışişleri bakanlarına bir mektup gönderdiği ortaya çıktı.

Mogherini mektupta üç ülkeye, "Suriye genelinde en az 30 gün sürecek gerçek bir insani ateşkes uygulamaları" için çağrıda bulundu.

AB ayrıca Türkiye, Rusya ve İran'ı çatışmaların durması, Suriye halkının korunması ve nihayetinde acil insani yardımların ve gerekli tıbbi tahliyelerin gerçekleşmesini sağlayacak tüm gerekli adımları atmaya davet etti.

Mektup, AB dışişleri bakanlarının hafta başında Brüksel'de Suriye'deki gelişmeleri ele aldığı toplantının ardından kaleme alınıp Türkiye, Rusya ve İran'a iletildi.

Doğu Guta vurgusu

AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanları ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e de gönderilen mektupta ateşkesin, BM öncülüğündeki barış görüşmelerinde ilerleme sağlanmasına da fırsat tanıyacağı belirtildi.

Mogherini, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin geçen Cumartesi Suriye'de 30 günlük insani ateşkes ilan edilmesi için aldığı kararın da "Astana'da alınan kararların ruhunun hayata geçirilmesi" için fırsat olacağını söyledi.

Bu bağlamda Astana sürecinde üzerinde uzlaşılan çatışmasızlık bölgelerine de atıfta bulunulan mektupta, "başta Doğu Guta'da süren trajedi olmak üzere, Suriye'deki askeri gerginliğin durması ve çatışmasızlık bölgelerine itibarla hiçbir gayretten kaçınılmaması gerektiğine inanıyoruz" denildi.

Rejim güçlerinin son dönemde operasyonlarını yoğunlaştırdığı Doğu Guta'da, Rusya'nın çağrısıyla her gün beş saatlik ateşkes uygulanmasını öngören anlaşma dün yürürlüğe girmişti. Ancak ilan edilen insani ateşkes de sivillerin bölgeden tahliyesini sağlayamadı. Yaklaşık 400 bin sivilin yaşadığı bölgeye hiçbir insani yardım da ulaştırılamadı.

DW,rtr,dpa,AP/CÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

DışişleriGüvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Mogherini Türkiye RusyaSuriyeBirliği DışişleriGüvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica MogheriniAstanaTürkiye RusyaBrüksel SuriyeGuta Genel Sekreteri Antonio

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24