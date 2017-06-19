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Dünya

AB'den Türkiye ile işbirliği mesajı

AB Konseyi'nde AB'nin terörle mücadele bağlamında iş birliğine ağırlık vermesi gerektiği, bu çerçevede özellikle Türkiye ile siyasi diyaloğu geliştirmesinin önem taşıdığı kaydedildi

19 Haziran 2017 21:29

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, terörle mücadele bağlamında Türkiye ile iş birliğinin önemini vurguladı.

Lüksemburg'da toplanan AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısının sonuç bildirisinde terörle mücadele bağlamında atılması gereken önemli adımlar belirlendi ve kabul edildi.

AB Konseyi, "terörün her türlüsünü, kim tarafından ve ne amaçla yapıldığı ayırımı gözetmeden" kınadığını, terörizmin, uluslararası barış ve güvenlik için en önemli tehditlerden biri olduğunu kaydetti.

AB'nin terörle mücadele bağlamında iş birliğine ağırlık vermesi gerektiği, bu çerçevede özellikle Türkiye ile siyasi diyaloğu geliştirmesinin önem taşıdığı kaydedildi. AB'nin Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Balkanlar'da terörle mücadeleye ilişkin projelere destek vermesi ve maddi kaynak sağlaması kararlaştırıldı.

Diğer yandan AB'nin NATO, önemli müttefikler olan ABD, Avustralya, Kanada ile IŞİD'e karşı uluslararası koalisyonla iş birliğini geliştirmesine karar verildi.

AB'nin aşırıcılık, radikalleşme, yabancı terörist savaşçılar, uçuş güvenliği, terör finansmanlığı, organize suç ve silah kaçakçılığı gibi önemli alanlarda mücadele gücünü kuvvetlendirmesi gerektiği ifade edildi.

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