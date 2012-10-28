AB'den Türkiye hamlesi

AB'nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Stefan Füle, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın salı günü Almanya'ya yapacağı ziyareti vesilesiyle Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) müzakere sürecinde yeniden canlılık kazandırılmasını istedi.

Füle, Alman "Tageszeitung" (Taz) gazetesinde yayımlanan makalesinde, Suriye'deki gelişmelerin Avrupa'nın dış politika ve enerji güvenliği konusunda Türkiye'nin rolünün ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini belirtti.

Türkiye'deki reform süreci için AB'nin bir ölçü olarak kalması gerektiğini ifade eden Füle, müzakere sürecinin yeniden canlılık kazanmasının Türkiye ve AB'nin çıkarına olduğunu kaydetti.

Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Cem Özdemir de, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle'nin geciktirme taktiği uygulayarak Türkiye'nin AB müzakerelerini duraklama noktasına gelmesine katkı sağladıklarını belirtti.

Özdemir, avro krizinin ve Orta Doğu'daki gerilimin, demokratik ve ekonomisi gelişen Türkiye'nin Avrupa ile uyumlu dış ve güvenlik politikasıyla AB'nin değerli bir üyesi olacağını gösterdiğini ifade etti.

Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Federal Meclis Üyesi Hans-Peter Uhl ise, Türkiye için AB perspektifi görmediğini belirtti.

Uhl, Alman Haber Ajansı'na (DPA) yaptığı açıklamada, AB'nin gelecek yıllarda çözmesi gereken sorunları olduğunu belirterek, Türkiye;de de bu ülkenin geleceğinin AB;de olmadığı yönünde sesler yükseldiğini ifade etti.

Türklere uygulanan vizenin kaldırılmasına da karşı çıkan Uhl, Türkiye'nin diğer ülkelerden gelenler için bir transit ülkesi olduğunu savunarak, kontrol edilmeyen bir giriş izinin verilmesi durumunda diğer ülkelerden gelecek çok sayıda insanın Almanya'da iltica başvurusunda bulunabileceğini ileri sürdü.

Uhl, iş adamları gibi gruplara vize verilmesinin kolaylaştırılmasının mantıklı olabileceğini, vizenin tümüyle kaldırılmasına ise karşı olduğunu kaydetti.