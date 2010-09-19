AB'den Türk ekonomisine kötü haber

T24- Avrupa Birliği ile Güney Kore arasında 6 Ekim'de imzalanacak Serbest Ticaret Anlaşması'nın, Türkiye'yi olumsuz yönde etkileceği bildiriliyor. Uzmanlar, Türkiye'nin, en önemli iki sektörü otomotiv ve tekstil alanlarında 1996'da AB ile tesis edilen Gümrük Birliği anlaşmasının ardından elde ettiği tüm kazançların, AB-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması sonrası yok olacağını söylüyorlar.



ABHaber’e konuşan uzmanlar Türkiye’nin, en önemli iki sektörü otomotiv ve tekstil alanlarında 996’da AB ile tesis edilen Gümrük Birliği anlaşmasının ardından elde ettiği tüm kazançların, AB-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması sonrası yok olacağını ifade ediyorlar.



Uzmanların ABHaber’e aktardığına göre, AB-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşmasının Türkiye’ye çok büyük bir etkisi olacak. Türkiye ile Güney Kore arasında Serbest Ticaret Anlaşması olmadığından dolayı Kore malları Türkiye’ye AB üzerinden sıfır gümrük ile girerken Güney Kore’nin, Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalamaya yanaşmadığı için Türk mallarının Kore’ye gümrükle gireceği belirtiliyor.



"Gümrük Birliği’nce sağlanan avantajlar bir bir yok oluyor"



Bu arada, aynı uzmanlar, Türkiye ile Güney Kore arasında Serbest Ticaret Anlaşması görüşmelerinin ilk raundunun yapıldığına işaret ederlerken Türkiye’nin Gümrük Birliği sayesinde elde ettiği avantajların bir bir yok olduğuna dikkati çekiyorlar. Uzmanlar ayrıca bunda sonra Güney Kore otomotiv sanayinin de, Türkiye’de yatırım yapmasının pek anlamı kalmadığını çünkü Kore’nin 2011’den sonra AB pazarına sıfır gümrükle otomotiv sanayi ürünlerini sokacağını ifade ediyorlar.



Haberde, bununla birlikte AB’nin, Temmuz 2011’de Güney Kore’ye pazarlarını açmak için AB üyesi devletlerle serbest ticaret anlaşması uygulamasını perçinleyecek geçici bir uzlaşı sağlamak istediği de kaydediliyor.



Bu konuda İtalya’ya kendi oto sanayisini hazırlaması için altı aylık bir ek süre verildi. AB Dönem

Başkanı Belçika Dışişleri Bakanı Steven Vanackere de, yaptığı açıklamada Güney Kore ile serbest ticaret anlaşmasının AB şirketlerinin Asya’daki pazarlara açılması için çok büyük bir adım olduğunu ve bu durumun Kore’de ve Avrupa’da refah ve istihdamı artıracağını belirtti.



Avrupa mallarının, 1 Temmuz 2011’de Güney Kore pazarına serbestçe gireceğine de dikkat çekilen haberde AB Dışişleri Bakanlarının, anlaşmanın 1 Temmuz 2011’de yürürlüğe girmesi konusunda Avrupa Parlamentosu’nun onayı şartıyla anlaştıkları da bildirildi.



Haberde şöyle devam edildi:

"Bu paket savunmasız Avrupalı şirketlerin korunmasına ilişkin güvenlik maddesi de içeriyor. Anlaşma 6 Ekim ’de Brüksel’de AB- Güney Kore zirvesi sırasında imzalanacak.



Anlaşmaya göre her iki taraf sanayi ve tarım alanındaki tarife engellerini önümüzdeki beş yıl içinde yüzde 98.7 oranında kaldırmak zorunda kalacak ve bu durum ortak bir AB-Kore ticaret komitesi tarafından denetlenecek. Sonuç rapor edilecek."



