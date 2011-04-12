-AB'DEN TÜRK DOMATESİNE GÜMRÜK UYGULAMASI ANTALYA (A.A) - 12.04.2011 - Avrupa Birliği'nin (AB), Türkiye'nin gerçekleştirdiği yaş meyve sebze ürünlerine AB'ye Giriş Fiyat Uygulaması başlatmasının Türk ihracatında sıkıntı yarattığı bildirildi. Antalya Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (AYMSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Satıcı yaptığı açıklamada, Türkiye'den AB'ye yapılan yaş meyve sebze ihracatında sıkıntı başladığını kaydetti. Türk yaş meyve sebze fiyatlarının düşük olması nedeniyle AB'nin üye ülkeleri korumak amacıyla Nisan ayı başından itibaren AB'ye Giriş Fiyat Uygulamasına başladığını belirten Satıcı, AB'nin domates başta olmak üzere Türk ürünlerine TIR başına 7-8 bin Avro gümrük ücreti aldığını da kaydetti. Satıcı, şöyle konuştu: ''Türkiye olarak en fazla yaş meyve sebze ihracatını Bulgaristan ve Romanya'ya yapıyoruz. AB'nin, kendi üye ülkelerini koruma adına Türk ürünlerine AB'ye Giriş Fiyat Uygulaması başlatması ihracatta sıkıntı yarattı. Bunun üzerine Bulgaristan ve Romanya'daki ithalatçılar da başka ülkelere yöneldi. AB'ye üye veya aday olmayan Ürdün, Suriye ve Fas gümrük ödemeden AB'ye ihracat yapıyor. Türkiye, AB'ye aday üye olmasına rağmen, AB, Ürdün, Suriye ve Fas'la aynı uygulamayı yapmıyor.'' AB ile sürdürülen müzakere sürecinde, bu konuyu sık sık gündeme getirdiklerini anımsatan Satıcı, ''Eskiden, bu sıkıntı yine gündeme gelirdi ancak bir iki gün içinde çözülürdü. Nisan ayı başından itibaren sıkıntı daha da artmaya başladı. Türkiye olarak AB'ye üyelik müzakere sürecinde bu konuyu sürekli gündeme getirdik ama AB geri adım atmıyor'' dedi.