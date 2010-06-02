AB'den Türk dış politikasına övgü

T24-



AB Komisyonunun genişleme ve komşuluk politikasından sorumlu üyesi Stefan Füle'nin sözcüsü Angela Filote, Gazze'ye insani yardım gönderilmesine öncülük eden ve oldukça aktif dış politika izlemeye başlayan Türkiye'nin AB üyelik sürecinin bu gelişmelerden nasıl etkileneceğinin sorulması üzerine şunları söyledi:





"Eğer Türkiye'nin bölgesinde oynadığı çok aktif rolü kastediyorsanız, bunun Türkiye'nin AB üyelik beklentisini destekleyici yönde olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bildiğiniz gibi biz bölgesel işbirliğini, iyi komşuluk ilişkilerini çok yakından ve dikkatli takip ediyoruz. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun komşularla sıfır sorun politikasını çok takdir ediyoruz ve bu tür inİsiyatifleri teşvik ediyoruz."





İsrail'in Gazze'ye yardım götüren gemilere kanlı baskınının ardından AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'ın Türk ve İsrailli dışişleri bakanlarıyla birkaç kez telefonda görüştüğünü belirten Filote, bunun AB'nin iki ülke arasında arabuluculuk yapacağı anlamına gelmediğini kaydetti.





Filote, Kıbrıs sorunuyla ilgili bir soru üzerine de "Biz Türkiye'den adanın yeniden birleştirilmesi için devam eden müzakereleri desteklemesini istiyoruz ve Türkiye'nin gerçekte bunu yapmakta olduğuna inanmak için gerekçelerimiz var" dedi.