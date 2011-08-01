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AB'den Suriye'ye yaptırım kararı

AB, haftasonu Suriye’de ordunun tank destekli yaptığı kanlı saldırılardan sonra Şam yönetimine karşı yaptırımlar uygulayacağını açıkladı...

01 Ağustos 2011 03:00

T24 - AB, haftasonu Suriye’de ordunun tank destekli yaptığı kanlı saldırılardan sonra Şam yönetimine karşı yaptırımlar uygulayacağını açıkladı.

AB Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, düzenlediği basın toplantısında, Şam yönetimine karşı yeni yaptırımlar uygulanacağını belirtti. "Yaptırım politikamızı sürdüreceğiz" diyen  Ashton, Suriye ordusunun pazar günkü baskınını "katliam" olarak nitelendirdi. 


'ORDUNUN GÖREVİ SİVİLLERİ KORUMAKTIR' 

Ashton, "ordunun ve güvenlik güçlerinin görevinin sivilleri korumak olduğunu" ifade etti. AB, İtalya, ve Almanya, BM Güvenlik Konseyi'nin acil toplanmasını isterken, İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, "Suriye'ye daha fazla baskı yapılmasını" talep etti. 


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