AB'den Suriye'ye yaptırım kararı

T24 - AB, haftasonu Suriye’de ordunun tank destekli yaptığı kanlı saldırılardan sonra Şam yönetimine karşı yaptırımlar uygulayacağını açıkladı.



AB Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, düzenlediği basın toplantısında, Şam yönetimine karşı yeni yaptırımlar uygulanacağını belirtti. "Yaptırım politikamızı sürdüreceğiz" diyen Ashton, Suriye ordusunun pazar günkü baskınını "katliam" olarak nitelendirdi.





'ORDUNUN GÖREVİ SİVİLLERİ KORUMAKTIR'



Ashton, "ordunun ve güvenlik güçlerinin görevinin sivilleri korumak olduğunu" ifade etti. AB, İtalya, ve Almanya, BM Güvenlik Konseyi'nin acil toplanmasını isterken, İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, "Suriye'ye daha fazla baskı yapılmasını" talep etti.





