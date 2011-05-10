-AB'DEN SURİYE'YE SİLAH AMBARGOSU BRÜKSEL (A.A) - 09.05.2011 - AB, protestoların şiddetle bastırıldığı Suriye'ye silah ambargosu koydu. AB ayrıca, Suriyeli yetkili ve rejimle ilişkili 13 kişinin AB üyesi 27 ülkeye seyahat etmesini yasakladı ve mal varlıklarını dondurdu. Birlik, 13 kişinin sivillere uygulanan baskıdan sorumlu görüldüklerini bildirdi. AB temsilcileri cuma günü Suriyeli yetkililere vize uygulanması ve mal varlıklarının dondurulmasını önermişti, ancak tavsiyenin bütün üye ülke hükümetleri tarafından onaylanması gerektiği için kararın bugün alınabildiği belirtiliyor. Yaptırım uygulanacak yetkililerin adlarının yarın AB'nin resmi dergisinde yayımlanacağı kaydedildi. AB'den bir yetkili, geçen hafta yapığı açıklamada, yaptırım uygulanacak Suriyeli yetkililer arasında Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın bulunmadığını söylemişti.