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Dünya

AB'den Suriye'ye ilave yaptırım hazırlığı BRÜKSEL (A.A)

14 Kasım 2011 13:33

-AB'den Suriye'ye ilave yaptırım hazırlığı BRÜKSEL (A.A) - 14.11.2011 - AB üyeleri Suriye'ye ilave yaptırımlar kapsamında Şam yönetiminin şiddet politikasında sorumluluğu bulunan 18 kişinin daha malvarlığını dondurmak ve vize yasağı koymak konularında anlaştı. AB büyükelçilerince hazırlanan ve AB Dışişleri bakanlarının bugünkü toplantısında onaylanması beklenen ilave yaptırımlar arasında, Avrupa Yatırım Bankası'nın Suriye'ye kredileri dondurması da bulunuyor. AB, 9 aydır meşru talepleri için meydanlara çıkan halkıyla savaşmayı seçen Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad'a bir kez daha ''çekil'' çağrısı yaparak şiddet politikasının devamı halinde yaptırımları daha da ağırlaştıracağı uyarısında bulunacak. Yaptırımlar kapsamında bugüne dek Esad ve yakınları dahil 56 Suriyeli yetkilinin malvarlığını donduran ve vize yasağı getiren AB, Suriye'den ham petrol ithalatını ve Avrupalı şirketlerin bu ülkede petrol üretimine yatırım yapmasını yasaklamıştı. Suriye Merkez Bankası'na para transferini de durduran yaptırımlar kapsamında Suriye Ticaret Bankası dahil rejimi finanse eden 19 kuruluşun AB'deki malvarlıkları dondurulmuştu.

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