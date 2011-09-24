-AB'den Suriye'ye ek yaptırımlar BRÜKSEL (A.A) - 24.09.2011 - Avrupa Birliği (AB), Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın rejim karşıtlarına zulmü artırması üzerine bu ülkeye ek yaptırım kararı aldı. AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, ülkedeki petrol sektörüne yatırımların yasaklanmasını kararlaştırdıklarını söyledi. Ashton, yeni önlemin, 2 Eylül'de alınan, Suriye'den ham petrol ithalatı yasağını pekiştirmek amaçlı olduğunu belirtti. AB'nin aldığı ek yaptırım kararının ayrıca Suriye Merkez Bankasına banknot verme, rejimle bağlantılı bazı yetkililere seyahat ve vize yasaklarını içerdiği kaydedildi. Suriye, büyük bölümü AB ülkelerine olmak üzere günde 150 bin varil ham petrol ihraç ediyor. Suriye'nin 2010'da ham petrolden 3,1 milyar dolar gelir elde ettiği bildiriliyor.