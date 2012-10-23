AB'den Suriyeli mültecilere yardım çağrısı

Avrupa Birliği (AB), Suriyeli mültecilere yardım çağrısında bulunarak, daha fazla maddi yardım yapılmasını istedi. AB İnsani Yardımlardan sorumlu AB Komiseri Kristalina Georgieva, bugün Berlin'de yaptığı açıklamada, Suriyeli mültecilere öncelikle maddi yardım yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Georgieva, söz konusu maddi yardım kapsamında, istikrarın oluşması gerektiğini ve bundan dolayı, ''Sadece cüzdanların ve yüreklerin değil, sınırların da açılması'' gerektiğini belirterek, AB’nin öncelikle gıda, ilaç ve barınak konusunda yardım yapmaya odaklandığını ifade etti.

Georgieva, AB ülkelerinin Suriyeli mülteciler için şu ana kadar 214 milyon avro yardım yaptığını ayrıca Rusya ve Arap ülkelerinden daha fazla yardım yapmalarını beklediğini de belirtti.