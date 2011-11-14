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Dünya

AB'den Suriye kararına destek BRÜKSEL (A.A)

14 Kasım 2011 14:52

-AB'den Suriye kararına destek BRÜKSEL (A.A) - 14.11.2011 - AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, Arap Birliği'nin Suriye'nin üyeliğini askıya alma kararına tam destek vererek, Şam rejimine artık halkının sesine kulak vermesi çağrısında bulundu. Ashton, AB dışişleri bakanlarının Suriye'ye ilave yaptırımları onaylayacakları toplantıya katılırken yaptığı açıklamada ''Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil El Arabi ile yakın çalışmak zorundayız. Arap Birliği güçlü bir pozisyon aldı ve Suriye'de ne yapılması gerektiğini açıklığa kavuşturdu. Suriye'deki durum çok dikkatle izlenmelidir'' dedi. Ashton, Arap Birliği'nin BM ve kendileriyle temasa geçerek Suriye'de sivil halkın korunması ve sivil toplum örgütlerine yardım için atılacak adımlar konusunda öneriler aldığını belirtti. Catherine Ashton, Suriye'de 9 aydır devam eden sivillere yönelik şiddet politikasında 3500 Suriyelinin hayatını kaybetmesinden büyük endişe duyduklarını söyleyerek, katliamın sona erdirilmesi için AB'nin Arap Birliği ve diğer uluslararası ortaklarıyla birlikte çalışmayı sürdüreceğini kaydetti. Ashton, Libya ve Suriye benzetmesine karşı çıkarak, ''Aynı yönde ilerlediğini düşünmüyorum. İki ülke aynı değil'' değerlendirmesinde bulundu. Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a yaptığı çağrıda Ashton, ''Sonunda halkın için yapılması gerekenleri dinle'' dedi. Bu arada Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe, ''Şam yönetiminin kanlı rejiminin inatçılığına karşı Suriye'de sivil halkın daha fazla korunmasına yönelik önlemler'' çağrısında bulundu. Juppe, AB dışişleri bakanları toplantısına girişinde yaptığı açıklamada, ''Şimdi daha fazla insanı nasıl koruyabileceğimizi görme zamanı'' diyerek, Arap Birliği'nin üzerinde çalıştığı sivilleri koruma mekanizmasına destek verdi. -İran'ı müzakerelere zorlama stratejisi- AB dışişleri bakanları, Suriye'ye ilave yaptırımlar yanında Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (UAEK) Tahran yönetimine suçlamalar içeren son raporuyla daha da önem kazanan İran'ın nükleer programına verilecek cevabı tartışacak. AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Ashton, bugünkü toplantıda UAEK raporundaki bulgularla ilgili derin endişelerini yansıtarak Tahran yönetimine, bunun kesinlikle kabul edilemeyeceğini ortaya koyacak bir cevap hazırlayacaklarını anlattı. İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague ise İran'a askeri müdahale konusunda ''Şu anda bunu düşünmüyoruz. Askeri müdahale çağrısı ya da taraftarlığı yapmıyoruz. Bununla birlikte gelecekte tüm ihtimallerin masada olması gerektiğini söylüyoruz'' dedi. Hague, gelecek aylarda yeni yaptırımlarla samimi müzakereler için Tahran yönetimi üzerinde baskıyı artırma çabasında olacaklarını ifade etti.

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