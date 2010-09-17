-AB'DEN ''SORUMLULUK'' ÇAĞRISI BRÜKSEL (A.A) - 17.09.2010 - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Ayasofya'da ayin yapmak isteyen Amerikalı grubu, üstü kapalı şekilde "sorumlu davranmaya" davet etti. Genişlemeden sorumlu AB Komisyonu Üyesi Stefan Füle'nin sözcüsü Angela Filote, Ayasofya'da ayin talebi konusunda açıkça hüküm beyan edemeyeceklerini belirtse de "Genel olarak Türkiye'de ibadet özgürlüğüne uyulduğunu düşünüyoruz. 15 Ağustosta Sümela Manastırı'nda düzenlenen ayin ve Akdamar Kilisesi'nde pazar günü yapılacak ayin bunun yeni delilleridir" dedi. Filote, "Türkiye'de dini özgürlüklerin uygulanmasını ilerletmek için birçok meselenin daha çözülmesine ihtiyaç var ama bu çözümler diyalog ruhu içinde aranmalı. Bu kapsamda bu tür konular ilgili topluluklarla Türk hükümeti arasında tartışılmalı. AB Komisyonu sorumluluk ruhu içinde gerçekleştirilmesi gereken bu diyaloğu destekliyor" diye konuştu. Sözcü Filote, İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Korumaya Dair Avrupa Sözleşmesi'nin herkese düşünce, vicdan ve din özgürlüğü tanırken bu özgürlüklerin demokratik toplumlarda kamu güvenliği ya da kamu düzeninin korunması gibi nedenlerle sınırlandırılmasına müsaade ettiğini hatırlattı.