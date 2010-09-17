T24 LogoT24 Logo
Dünya

AB'DEN ''SORUMLULUK'' ÇAĞRISI BRÜKSEL (A.A)

17 Eylül 2010 16:47

-AB'DEN ''SORUMLULUK'' ÇAĞRISI BRÜKSEL (A.A) - 17.09.2010 - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Ayasofya'da ayin yapmak isteyen Amerikalı grubu, üstü kapalı şekilde "sorumlu davranmaya" davet etti. Genişlemeden sorumlu AB Komisyonu Üyesi Stefan Füle'nin sözcüsü Angela Filote, Ayasofya'da ayin talebi konusunda açıkça hüküm beyan edemeyeceklerini belirtse de "Genel olarak Türkiye'de ibadet özgürlüğüne uyulduğunu düşünüyoruz. 15 Ağustosta Sümela Manastırı'nda düzenlenen ayin ve Akdamar Kilisesi'nde pazar günü yapılacak ayin bunun yeni delilleridir" dedi. Filote, "Türkiye'de dini özgürlüklerin uygulanmasını ilerletmek için birçok meselenin daha çözülmesine ihtiyaç var ama bu çözümler diyalog ruhu içinde aranmalı. Bu kapsamda bu tür konular ilgili topluluklarla Türk hükümeti arasında tartışılmalı. AB Komisyonu sorumluluk ruhu içinde gerçekleştirilmesi gereken bu diyaloğu destekliyor" diye konuştu. Sözcü Filote, İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Korumaya Dair Avrupa Sözleşmesi'nin herkese düşünce, vicdan ve din özgürlüğü tanırken bu özgürlüklerin demokratik toplumlarda kamu güvenliği ya da kamu düzeninin korunması gibi nedenlerle sınırlandırılmasına müsaade ettiğini hatırlattı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24