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Dünya

AB'DEN SOMALİLİ MÜLTECİLERE 15 MİLYON AVRO YARDIM BRÜKSEL (A.A)

02 Ağustos 2010 18:25

-AB'DEN SOMALİLİ MÜLTECİLERE 15 MİLYON AVRO YARDIM BRÜKSEL (A.A) - 02.08.2010 - Avrupa Birliği (AB) Kenya'daki kamplarda yaşayan yüzbinlerce Somalili mülteciye 15 milyon avro insani yardımda bulunma kararı aldı. AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, iç savaştan kaçan Somalililerin sığındığı Kenya'daki dünyanın en büyük mülteci kampı Dadeeb'de yaşayan 278 binden fazla mültecinin su, barınak, sağlık ihtiyaçlarının karşılanması için 10 milyon avro ve gıda yardımı için 5 milyon avronun serbest bırakıldığı belirtildi. İnsani yardımlardan sorumlu AB Komisyonu Üyesi Kristalina Georgieva, 1991 yılında kurulan Kenya-Somali sınırındaki 90 bin kapasiteli Dadeeb kampının bugün kapasitesinin 3 katı mülteci barındırdığını, Kenya'nın sağladığı yeni arazilerle kampı genişletmek istediklerini söyledi.

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