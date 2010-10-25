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Dünya

AB'DEN SIRBİSTAN'A ÜYELİĞE ŞARTLI ONAY LÜKSEMBOURG (A.A)

25 Ekim 2010 17:54

-AB'DEN SIRBİSTAN'A ÜYELİĞE ŞARTLI ONAY LÜKSEMBOURG (A.A) - 25.10.2010 - AB dışişleri bakanları Sırbistan'ın 22 Aralık 2009 tarihinde yaptığı üyelik başvurusunu işleme koyma kararı alırken, bu yolda ilerlemenin ancak eski Yugoslavya ile ilgili uluslararası savaş suçları mahkemesiyle işbirliği halinde mümkün olabileceği şartını koştu. Lüksembourg'da toplanan AB dışişleri bakanlarının yayımladığı ortak deklarasyonda, savaş suçlusu zanlılarını yakalamadan Sırbistan'a üyelik yolunun açılmasına itiraz eden Hollanda'nın baskısıyla, Sırbistan'a aday ülke statüsü verilmesi ve katılım müzakerelerine geçilmesi gibi yeni adımların ancak uluslararası mahkemeyle tam işbirliği halinde mümkün olabileceği belirtildi. Lahey'deki Eski Yugoslavya Savaş Suçları Mahkemesi tarafından Bosnalı Müslümanlara soykırım suçundan aranan Bosnalı Sırpların eski komutanı Ratko Mladiç ile binlerce Hırvat sivilin katliamından aranan Goran Hadziç'i tutuklamamasına rağmen Sırbistan'daki AB yanlısı hükümeti cesaretlendirmek isteyen dışişleri bakanlarının aldığı bu karar, Sırbistan'ın bağımsızlığını asla tanımayacağını açıkladığı Kosova konusunda gösterdiği esnekliğin meyvesi olarak görülüyor. AB, Sırbistan'ın Kosova'nın geleceği hakkında görüşmelerin sürdürülmesi talebiyle BM Güvenlik Konseyine sunduğu bir öneriyi geçen ay geri çekerek Kosova'nın nihai statüsüne ilişkin yasal süreci sona erdirmesini memnuniyetle karşılamıştı. Sırbistan'ın üyelik başvurusunu onaylayan AB dışişleri bakanları, AB Komisyonunu bu başvuruyla ilgili yaklaşık 3 bin sorunun cevaplandırılacağı detaylı bir rapor hazırlamakla görevlendirecek. Komisyonun olumlu görüş bildirmesi halinde Sırbistan en erken Aralık 2011'de aday ülke statüsü kazanabilecek.

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