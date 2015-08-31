AB'den sığınmacı kampına üst düzey ziyaret



Kamp ve çevresinde temaslarda bulunacak AB heyetine Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ve Avrupa Birliği'nin göç sorumlusu Dimitris Avramopoulos başkanlık ediyor. AB heyetine Fransa Başbakanı Manuel Valls ve Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve de eşlik ediyor.

Sığınmacılar, Manş Tüneli girişinde bekleyen kamyon ve TIR'lara ya da tren vagonlarına binerek 50 kilometrelik tüneli aşmaya çalışıyor. Bu girişimler sık sık ölümlü kazalarla sonuçlanıyor.

Çadır kentin nüfusu 4 bini buldu

Calais'de İngiltere'ye geçme umuduyla binlerce sığınmacı bekliyor. Çoğu, ilkel yöntemlerle kurulan çadırlarda yaşıyor. Yardım kuruluşları, "cangıl" olarak anılan çadır kentin nüfusunun 4 bini bulduğunu tahmin ediyor.

Manş Tüneli'ne girmeye çalışan sığınmacılar Paris ve Londra'yı harekete geçirmiş, tünel çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri alınması kararlaştırılmıştı. Calais, Avrupa'da sığınmacı krizinin öne çıkan mevkileri arasında anılıyor.