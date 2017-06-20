AB'den siber saldırılara karşı ortak tutum

Avrupa Birliği (AB) artan hacker saldırılarının ardından siber saldırı tehdidinde bulunan ülkelere yönelik tutumunu sertleştirmeyi planlıyor. AB dışişleri bakanları bugün Lüksemburg'da yaptıkları toplantıda, "kötü niyetli siber eylemlere karşı AB'nin ortak diplomatik tepkisi” başlıklı strateji planını kabul etti. Avrupa böylelikle hükümetler üzerinde yıldırıcı bir etki yaratmayı ve baskı oluşturmayı, AB dahilinde bilgisayar korsanlarının eylemlerini engellemeyi hedefliyor.

Plana göre, AB siber saldırılar karşısında ortak dış ve güvenlik politikası çerçevesinde geniş çaplı önlemler uygulayacak. Bu önlemler arasında protesto notası vermenin yanı sıra yaptırımlar uygulanması bulunuyor. Verilecek tepkinin düzenlenen saldırının yaygınlığı, süresi ve etkisine "uygun oranda” olması öngörülüyor. Ancak tepkinin "barışçı bir çözüm” çerçevesinde olacağı vurgulanıyor.

WannaCry endişe yaratmıştı

"Devlet ve devlet dışı aktörlerin hedeflerine kötü niyetli siber saldırılarla ulaşma konusundaki becerilerinin artmasını kaygıyla” karşılayan AB, bu tür eylemlerin uluslararası hukuka aykırı bir duruma dönüşmesinden endişe ediyor.

AB'nin, önemli alt yapı ağlarının bilgisayar korsanlarının hedefi olmasından kaygı duyduğuna dikkat çekiliyor. AB diplomatları, kullanıcıların bilgisayarındaki verileri şifreleyen WannaCry adlı zararlı yazılımla yapılan ve dünyanın bir çok ülkesinde etkili olan saldırıyı örnek gösteriyor. Bu siber saldırı, İngiltere'de hastanelerin bilgisayar sistemlerinin çökmesine neden olmuş, Almanya'da ise Alman Demiryolları İşletmesi Deutsche Bahn'ı etkilemişti.

Ancak bu tür saldırıların kim tarafından düzenlendiğinin tespit edilmesinde büyük zorluk yaşanıyor. WannCry virüsü ile yapılan saldırının arkasında Kuzey Kore'nin olduğu iddia edilmiş, ancak Pyöngyang bu iddiaya karşı çıkmıştı.

AB'nin kabul ettiği planda, kendi topraklarından siber saldırı düzenlenmesine göz yuman hükümetlere de tepki gösterilmesi öngörülüyor.

NATO geçen yıl üye bir veya birkaç ülkeye yapılan siber saldırıların bütün üyelere yönelik saldırı olarak değerlendirilmesinin mümkün olabileceğini ilan etmişti. Siber saldırıların da kara, hava veya deniz kuvvetleri tarafından düzenlenen askeri saldırılar gibi değerlendirileceği kaydedilmişti.

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AFP/JD, BK