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Dünya

AB'DEN SALİH'E "GİT" ÇAĞRISI BRÜKSEL (A.A)

31 Mayıs 2011 16:42

-AB'DEN SALİH'E "GİT" ÇAĞRISI BRÜKSEL (A.A) - 31.05.2011 - AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'e "daha fazla bahane üretmeden" istifasını öngören Körfez İşbirliği Konseyi anlaşmasını imzalayıp uygulaması çağrısında bulundu. Ashton, yazılı açıklamasında, Yemen'in güneyindeki Taiz kentinde barışçıl protesto gösterisinde halka karşı canlı mermi kullanılmasını şiddetle kınadı. Yemen'deki görüntülerin ve hastanelere saldırı haberlerinin kendisini şoke ettiğini belirten Ashton, "Bu tür fiillerin sorumlularından hesap sorulmalıdır" diyerek, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri'ni olaylarla ilgili bağımsız soruşturma başlatmaya davet etti. Taiz kentinde, Salih'e bağlı güçlerin yönetim karşıtı protestoculara açtığı ateşte 7 kişi hayatını kaybetmişti.

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