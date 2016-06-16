AB'den Rusya'ya yakınlaşma adımı



AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Junker, Rusya'dan Minsk Anlaşmasına mutabık kalmasını istedi. St. Petersburg'da düzenlenen Uluslararası Ekonomi Forumu'nda konuşan Junker, "Ancak bu şartla Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımların kaldırılmasının mümkün olabileceğini" söyledi. AB Komisyon Başkanı, "AB bu konuda mutabık" dedi.

Jean Claude Junker, Rusya ve AB arasındaki mevcut güvensizlik ortamına rağmen ekonomik ilişkilerin ileriye taşınabilmesi için görüşmelere devam edilmesi gerektiğini savunuyor. Ukrayna'daki çatışmaların sona ermesi için Şubat 2015'te Minsk'te bir anlaşma imzalanmıştı. Rusya, Ukrayna, Almanya ve Fransa liderlerinin imzaladığı Minsk mutabakatının süresi bu yılın sonunda doluyor.

AB Komisyonu Başkanı Rusya'daki temasları çerçevesinde Devlet Başkanı Vladmir Putin ile de bir araya gelmek istediğini belirtti.

Rusya'nın Kırım'ı ilhakından ve Ukrayna'nın doğusundaki müdahalesinin ardından AB, 2014 yılında Moskova'ya yönelik yaptırım kararı almıştı. Yaptırımlar özellikle Rus bankalarını, savunma sanayi ithalat ve ihracatı ile Rus petrol ve doğalgaz sektörünü etkiliyor.

Bu yılın yaz aylarında sona erecek yaptırımların uzatılması gündemde. Junker, Rusya gezisinin bazı AB ülkelerince eleştirilse de "Burada olmaktan memnunum" diye konuştu.

Yaklaşık 10 bin ziyaretçinin beklendiği Uluslararası Ekonomi Forumu cumartesi gününe kadar devam edecek. Rusya Devlet Başkanı Putin Forum kapsamında cuma günü yerli ve yabancı iş dünyası temsilcilerine hitap edecek.