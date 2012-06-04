AB'den Rusya'ya Suriye baskısı

Avrupa Birliği, Suriye üzerindeki nüfuzunu kullanması için Rusya üzerinde baskı kurmaya hazırlanıyor.

Avrupa Birliği üyeleri Rusya'nın eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan'ın Suriye planını eksiksiz uygulaması için Şam'a baskı yapmasını bekliyor.

Annan Esad yönetiminin kentlerden ağır silahları çekmesini istiyor.

Rusya ve Çin ise ABD ve Avrupa Birliği'nin Devlet Başkanı Beşar Esad'ı kınanması ve görevden uzaklaştırılması çağrılarına karşı çıkıyor.

AB-Rusya zirvesine AB Konseyi'nin Başkanı Herman Van Rompuy, Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso ve AB'nın dış politika konularındaki yetkilisi Catherine Ashton katılacak.



Esed: Hule katliamında rolümüz yok



Suriye Devlet Başkanı Esad ise pazar günü yaptığı konuşmada hükümet güçlerinin Hule katliamında rolü olduğu suçlamasını reddetti.

25 ve 26 Mayıs tarihlerinde Hule'de çoğu çocuk 100'ü aşkın kişinin büyük kısmı bıçaklanarak ya da yakın mesafeden aldıkları kurşun yaralarıyla öldürülmüştü.



Esad, Hule'de meydana gelenleri ''canavarların dahi işlemeyeceği çirkin bir suç'' diyerek kınadı.

Suriye Cumhurbaşkanı, parlamentoya yaptığı konuşmada, Suriye'deki şiddetin arkasında dış mihrakların bulunduğunu kaydetti.

Suriye'de bir ''başkaldırı projesine'' yön veren dış güçlerin toplumsal huzursuzluk çıkarmak için ''teröristlere'' destek verdiğini söyleyen Beşar Esad, ülkesinin egemenliğine göz diktiklerini belirtti.

Beşar Esad, krizin çözümü için tek yolun siyasi diyalogtan geçtiğini, fakat ''Suriye halkının iradesini temsil etmeyenlerle'' pazarlık masasına oturmayacağını söyledi.



Annan'dan 'topyekün savaş' uyarısı



Birleşmiş Milletler'in Suriye özel temsilcisi Kofi Annan, dün Doha'da yaptığı açıklamada, ülkenin her geçen gün topyekün savaşa yaklaştığı uyarısında bulundu.

Arap Birliği üyeleriyle görüşmek üzere Katar'ın başkentinde bulunan Annan, Suriye'de tehlikeli boyutlarda mezhepler arası çatışma ortamı oluştuğunu kaydetti.

Katar da, daha fazla oyalama olmadan, Annan'ın öncülük ettiği barış girişimleri için belli bir tarih belirlenmesini istedi.

Suriye muhalefet gruplarıysa, Rusya'nın, Beşar Esad yönetimini desteklemekle sorunun bir parçası haline geldiğini söylüyor.

Annan, birçoğu kadın ve çocuklar olmak üzere 108 kişinin can verdiği Hule katliamının dehşet verici olduğunu ve Suriye krizinde artık bardağın taşacağı noktaya gelindiğini ifade etti.

Öncülük ettiği 6 maddeli planın Suriye'de şiddeti durdurma konusunda yetersiz kaldığını kabul eden Kofi Annan, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın sözleriyle yaptıklarının birbirine uymamasından sıkıntı duyduğunu kaydetti.

(BBC Türkçe)