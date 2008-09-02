AB'den Rusya'ya kınama

Gürcistan'la ilgili olarak Brüksel'de dün toplanan AB liderleri, zirve bildirisinde Rusya'nın, Güney Osetya ve Abhazya'nın bağımsızlığını tanımasını kınadı.



AB liderleri zirvede ayrıca Gürcistan'a yeniden yapılanma yardımı yapma ve serbest ticaret anlaşması görüşmeleri yapma ve Gürcülere vize kolaylığı sağlama gibi daha yakın ilişkiler kurmayı taahhüt etti. Liderler, Gürcistan için uluslararası bağış konferansı düzenlenmesine ön ayak olmayı da kararlaştırdı.



Gürcistan Başbakanı Lado Gurgenidze, AB'ye gösterdiği dayanışmadan dolayı minnettar olduklarını söyledi. Gurgenidze, Brüksel'de yaptığı açıklamada, AB'nin "kararlı ve ilkeli" tutumundan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bu, AB ile Gürcistan arasında daha sıkı işbirliğini başlatma anıdır" dedi.



AB liderleri Gürcistan zirvesinde, Rusya'nın askerlerini savaştan önceki mevzilerine çekmemesi halinde bu ay içinde yapılacak AB-Rusya ortaklık anlaşması görüşmelerini erteleme kararı da almıştı.



AB ve Rusya, geçen yıl sona eren Ortaklık ve İşbirliği Anlaşmasını yenilemek için temmuz ayında yeniden müzakerelere başlamıştı.

Yeni tur görüşmelerin 15-16 eylül'de Brüksel'de yapılması planlanıyordu. Uzlaşılmaya çalışılan yeni anlaşma, AB ile Rusya arasında, enerji sektörü ve ticaret alanlarındaki ilişkilerin düzenlenmesini öngörüyor.

Bu arada Rusya'nın AB Daimi Temsilcisi Vladimir Çizhov, karardan hayal kırıklığı duyduğunu bildirdi, ancak sözlerini "Biz bu müzakerelere ya da yeni anlaşmaya AB'den daha fazla muhtaç değiliz. Bu daha ziyade AB için kendi kendini cezalandırmadır, çünkü bu (karar) AB'nin bir ticari ortak olarak güvenilirliğini artırmıyor" diye sürdürdü