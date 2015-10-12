AB’den Rusya’ya kınama

Lüksemburg'da bir araya gelen AB dışişleri
bakanları Rusya'nın Suriye‘de IŞİD dışındaki hedeflere yönelik
hava saldırılarını sert şekilde kınadı.
Yayınlanan ortak bildiride, “Rusya'nın IŞİD'in ve BM tarafından belirlenmiş diğer terörist grupların ve hatta
ılımlı muhaliflerin ötesine giden askeri saldırıları büyük endişe yaratıyor ve hemen durdurulmalı” denildi.
Bakanlar, "Bu askeri tırmanış, çatışmanın
uzama riskini artırıyor, siyasi süreci zayıflatıyor, insani durumu
kötüleştiriyor, ayrıca radikalleşmeyi artırıyor” ifadelerini kullandı.
AB içinde Suriye konusunda politika farklılıkları
söz konusu. Almanya, İspanya ve İngiltere Esad'ın geçiş
sürecinde rol oynayabileceği görüşünü savunurken, Fransa ve diğerleri Esad'ın görevi bırakması
gerektiğini
düşünüyor.
Genel olarak AB, “Suriye'de kalıcı barışın
mevcut liderlik altında olamayacağı” konusunda uzlaştı, ancak
Esad'ın geçiş sürecinde rol oynaması olasılığı konusunu açık bıraktı.
AB Dış İlişkiler ve Savunma Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Esad'ın çatışmaların sona ermesindeki
rolü konusunda konuşurken, “Bu, tüm aktörlerin
masada olması gereken bir süreç” dedi.