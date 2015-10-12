AB’den Rusya’ya kınama

Lüksemburg'da bir araya gelen AB dışişleri

bakanları Rusya'nın Suriye‘de IŞİD dışındaki hedeflere yönelik

hava saldırılarını sert şekilde kınadı.

Yayınlanan ortak bildiride, “Rusya'nın IŞİD'in ve BM tarafından belirlenmiş diğer terörist grupların ve hatta

ılımlı muhaliflerin ötesine giden askeri saldırıları büyük endişe yaratıyor ve hemen durdurulmalı” denildi.

Bakanlar, "Bu askeri tırmanış, çatışmanın

uzama riskini artırıyor, siyasi süreci zayıflatıyor, insani durumu

kötüleştiriyor, ayrıca radikalleşmeyi artırıyor” ifadelerini kullandı.

AB içinde Suriye konusunda politika farklılıkları

söz konusu. Almanya, İspanya ve İngiltere Esad'ın geçiş

sürecinde rol oynayabileceği görüşünü savunurken, Fransa ve diğerleri Esad'ın görevi bırakması

gerektiğini

düşünüyor.

Genel olarak AB, “Suriye'de kalıcı barışın

mevcut liderlik altında olamayacağı” konusunda uzlaştı, ancak

Esad'ın geçiş sürecinde rol oynaması olasılığı konusunu açık bıraktı.

AB Dış İlişkiler ve Savunma Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Esad'ın çatışmaların sona ermesindeki

rolü konusunda konuşurken, “Bu, tüm aktörlerin

masada olması gereken bir süreç” dedi.

