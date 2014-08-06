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Dünya
Deutsche Welle

AB'den Refah önerisi

Almanya, Fransa ve İngiltere, Avrupa Birliği'nin Gazze'deki Refah sınır kapısının kontrolünü üstlenmesini önerdi.

06 Ağustos 2014 23:45


Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin ortak bir girişimle Refah sınır kapısının kontrolünü Avrupa Birliği'nin üstlenmesi önerisinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, 2007'den beri kapalı olan sınır kapısının Avrupa Birliği'nin kontrolünde tekrar açılmasının amaçlandığı belirtildi.

"İki kilit unsur"

AB'nin Kahire'de kalıcı ateşkes için devam eden müzakerelere katkıda bulunmak istediğini vurgulayan Dışişleri Bakanlığı, uluslararası gözlem misyonunun Gazze Şeridi'ndeki radikal grupların silahsızlandırılmasına yardımcı olabileceğini ifade etti.

Kalıcı çözüm için iki kilit unsurun önem taşıdığı kaydedilen açıklamada, bunlardan birinin İsrail'in güvenliğinin tesis edilmesi, diğerinin de Gazze'deki insanların yaşam koşullarının ve ekonomik durumun iyileştirilmesi olduğu belirtildi.

2007'den beri kapalı

Gazze Şeridi'nde kontrolün Hamas'a geçtiği 2007 yılından beri sınır kapıları kapalı tutuluyor. İsrail'in ablukası nedeniyle Gazze'de yaşayan 1 milyon 800 bin Filistinli'nin dış dünyayla bağlantısı yok.

Gazze'nin Mısır sınırındaki Refah geçişi ise Filistinliler için en önemli bağlantı noktalarından biri. Refah sınırı 2005-2007 yılları arasında da AB'nin kontrolündeydi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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