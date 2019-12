-AB'DEN PORTEKİZ'E 80 MİLYAR AVRO LİZBON (A.A) - 07.04.2011 - Ağır borç yükü nedeniyle Avrupa Birliğinin (AB) finansal yardım talebinde bulunması çağrılarına uzun süredir direnen Portekiz, dün Yunanistan ve İrlanda'dan sonra AB'den yardım isteyen üçüncü ülke oldu. Önceki hafta görevinden istifa eden Portekiz Başbakanı Jose Socrates, dün televizyondan halka yaptığı konuşmada, ülkenin finansal durumunun hızla kötüleştiğini, bu durumun üstesinden gelmek için uluslararası finansal yardım isteyeceğini açıkladı. Socrates, ''Portekizlileri bilgilendirmek istiyorum. Hükümet bugün, ekonomimizi ve finansal sistemimizi, ülkemizin finans durumunu sağlama almak için finansal yardım istemeye karar verdi'' dedi. Portekiz'in, Avrupalı ortaklarından finansal kurtarma istemekten kaçınmak için bir yıldır sürdürdüğü mücadeleden vazgeçtiğini belirten Socrates, ''Bu ülkemiz için özellikle önemli bir an ve hiçbir şey yapılmazsa her şey kötüye gidecek. Her şeyi denedim, ancak doğrusu bu karar alınmadığı takdirde ülkenin almaması gereken risklerin ortaya çıkacağı bir ana geldik. Kurtarma son çareydi'' diye konuştu. Portekiz anayasasının geçici görevli bir başbakana finansal yardım talebinde bulunmasına izin verip vermediği şüpheleri nedeniyle Socrates'in, finansal yardım isteyip istemeyeceği konusunda karışıklık söz konusu. Ancak Socrates konuşmasında, muhalefet partileri liderlerinin kararını destekleyeceğini umduğunu ifade etti. Ülkenin üçüncü büyük özel bankası Banco BPI'nın Başkanı Fernando Ulrich, yardım talebini ''büyük bir adım'' olarak değerlendirdi. Parlamentoda tasarruf planına karşı çıkarak ülkenin hızla finansal yardım talebinde bulunma sürecine sürüklenmesine katkısı olan ana muhalefet partisi Sosyal Demokratlar da finansal yardım talebini desteklediğini açıkladı. Portekiz'in AB ve Uluslararası Para Fonu (IMF) ile finansal yardım görüşmelerinin, hükümetin geçici ve 5 Haziran'da erken genel seçim yapılacak olması nedeniyle Yunanistan ve İrlanda'ya göre daha zor geçebileceğine dikkat çekiliyor. Lizbon yönetiminin, finansal yardımı alması için daha sıkı tasarruf tedbirleri uygulaması gerektiği de belirtiliyor. -60 İLA 80 MİLYAR AVRO- Socrates konuşmasında, ülkesinin ne kadar finansal yardıma ihtiyacı olduğu konusunda bilgi vermezken, piyasa uzmanlarına göre, bu yardım miktarının 60 ila 80 milyar avro olması bekleniyor. AB ve IMF'nin sağlaması beklenen yardımın süresi de tahminen üç yıl olacak. Bu arada IMF dün yaptığı açıklamada, Portekiz'den henüz finansal yardım talebi gelmediğini bildirdi. Açıklamada, ''Ancak Portekiz'e yardım etmeye hazırız'' denildi. AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso da, ''Portekiz'in yardım talebini mümkün olduğunca çabuk inceleyeceğiz'' açıklaması yaptı. Portekiz'in talebinin ''kurallara uygun biçimde mümkün olan en hızlı biçimde değerlendirileceğini'' ifade eden Barroso, ''Portekiz'in, ortaklarıyla yapacağı dayanışmayla mevcut güçlüklerin üstesinden gelme kapasitesine sahip olduğundan emin olduğunu'' kaydetti. Öte yandan AB Maliye Bakanlarının 8-9 Nisan'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapacağı toplantıda Portekiz'in finansal yardım talebini ele alması bekleniyor.