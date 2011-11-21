-AB'den Papademos'a destek BRÜKSEL (A.A) - 21.11.2011 - Yunanistan'da AB/IMF programını uygulamak üzere Başbakan olarak atanan Lucas Papademos, Yunan parlamentosunun ardından çıktığı ilk yurt dışı ziyaretinde Brüksel'den de güvenoyu aldı. Papademos'u kabul eden AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, yeni Yunan hükümetinin AB ve IMF'nin istediği ikinci kurtarma paketini harfiyen uygulamaya koyacağına inancının tam olduğunu söyledi. Ekonomik ve parasal işlerden sorumlu AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Olli Rehn ise Yeni Demokrasi Partisi Başkanı Antonis Samaras dahil olmak üzere tüm Yunan siyasi liderlerinden AB/IMF programına yazılı taahhüt beklentilerini tekrarladı. Rehn'in sözcüsü Amadeu Altafaj Tardio, Yunanistan'a 8 milyar avroluk 6'ncı kredi dilimini serbest bırakmak için tüm siyasi liderlerin ''açık ve net yazılı taahhütte bulunması gerektiğini'' vurgulayarak, bu yönde bir mektubun henüz ellerine ulaşmadığını belirtti. Yunanistan'daki ulusal birlik hükümetinin Başbakanı Papademos, böyle bir taahhütte bulunmaya yanaşmayan Samaras'a Brüksel'den mesaj gönderdi. Papademos, Barroso'yla düzenledikleri ortak basın toplantısında, yeni hükümete güvenoyu veren tüm siyasi partilerin aynı zamanda hükümet programında yer alan AB/IMF programını da desteklediklerini ortaya koyduklarını ama bunun yeterli olmadığını söyledi. Lucas Papademos, Yunanistan'a borç verenler açısından bu taahhüdün seçim sonrasını da kapsamasının önem taşıdığını ve bu amaçla talep edilen imzalı mektup şartının karşılanması gerektiğini ifade etti. Partisi Yunanistan'daki ulusal birlik hükümetine katılan Samaras, güvenoyu dahil AB/IMF paketine taahhütlerini zaten 5 kez ortaya koydukları gerekçesiyle tekrar yazılı taahhütte bulunmaya karşı çıkıyor.