-AB'DEN PAKİSTAN'A İNSANİ YARDIM BRÜKSEL (A.A) - 31.07.2010 - Avrupa Birliği (AB) Pakistan'da iç çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilmiş halk ve şiddetli muson yağmurlarından zarar görenler için 30 milyon avro insani yardım kararı aldı. AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, en çok ihtiyaç duyan toplum kesimleri için serbest bırakılan yardımın barınak, battaniye, sağlık ve mutfak gereçleri, temel sağlık hizmetleri, içme suyu, gıda yardımı ve felaketlere hazırlık için kullanılacağı belirtildi. AB, BM ajansları, Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç başta olmak üzere uluslararası yardım kuruluşlarının eliyle kullandıracağı 30 milyon avroyla birlikte son 12 ayda Pakistan'a 100 milyon avronun üzerinde insani yardımda bulunduğunu bildirdi.