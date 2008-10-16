AB'den otomotiv alımına sert fren

Türkiye'nin cari açığı Ağustosta yüzde 100 artarak 3.3 milyar dolara, ilk 8 aylık açık ise 35 milyar dolara çıktı. İhracatın lokomotifi otomobilde de tehlike arttı. AB ülkelerinde otomotiv satışları yüzde 8 düştü.



Cari açık ağustos ayında 2007'nin aynı dönemine göre yüzde 102 oranında artarak 3.3 milyar dolara yükseldi. Özellikle dış ticaret açığındaki yüzde 42'lik artış dikkat çekti. 2008'in Ocak-Ağustos döneminde cari açık ise bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 46,5 artarak 34 milyar 838 milyon dolara yükseldi.



Cari açık büyük bir hızla artarken, önümüzdeki aylar için gelen sinyaller de pek iç açıcı değil. Avrupa'da yeni araç tescillerinde eylülde yüzde 8,2 oranında düşüş yaşandı. Türkiye'nin otomotiv ihracatı içinde Avrupa Birliği ülkelerinin payı yüzde 70. İhracatın lokomotifi olan otomobil sektörünün Avrupa ülkelerinde yaşanan daralma nedeniyle önümüzdeki aylarda önemli bir daralma yaşaması bekleniyor.



Avrupa'dan gelen haberler Türk otomotiv sektörünün tedirginliğini daha da arttırdı. Küresel kriz nedeniyle bir süredir daralmanın pençesinde olan Türk otomotiv ve yan sanayicileri son birkaç ay içinde yaşadıkları yüzde 30'a varan daralmanın artacağı endişesi ile çözüm yolları aramaya başladı. Birçok sanayicinin maliyetlerini azaltma, işçi çıkarma, üretimi düşürme gibi yollara başvurduğu sektörde iflasların bile gelmesinden korkuluyor.

