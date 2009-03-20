AB'den Nabucco projesine 200 milyon Euro

AB devlet ve hükümet başkanları, 200 milyon Euro’su Nabucco projesine olmak üzere, kullanılmayan AB fonlarından enerji ve geniş bant internet altyapısına 2 yıl içinde 5 milyar Euro harcanması konusunda uzlaştılar.



AB dönem başkanı olan Çek Cumhuriyeti Başbakanı Mirek Topolanek, AB zirvesinde ilk günün ardından düzenlediği basın toplantısında, 5 milyar Euro’nun dağıtılacağı projeler konusunda üye ülkelerin "prensipte anlaştıklarını" belirterek, küresel krize karşı ekonomiyi teşvik kapsamında düşünülen bu önlemin amacına ulaşabilmesi için 2009 ve 2010 yıllarında projelere ayrılan paranın "gerçekten harcanması" gerektiğini söyledi.



Zirve öncesi yatırıma hazır olmaması nedeniyle Nabucco'nun AB bütçesinden desteklenmesine karşı çıkan Almanya'nın ısrarıyla 5 milyar euroluk paketten yararlanacak projelerle ilgili "mali taahhütlerin yerine getirilmesi için tüm yasal taahhütlerin 2010 yılından önce yapılması" koşulu getirildi.



Avrupa'nın doğalgazda Rusya'ya olan bağımlılığını azaltacak Nabucco projesinde hükümetlerarası ve evsahibi ülke anlaşmalarının henüz imzalanmamış olması, boru hattını dolduracak miktarda doğalgaz kaynağı bulunamaması nedeniyle 200 milyon Euro’luk AB kaynağından yararlanamama tehlikesi bulunuyor.



AB kaynakları, Rusya'ya bağımlılığın azaltılmasını savunan Polonya ile birlikte projeye evsahipliği yapan Bulgaristan, Romanya, Macaristan ve Avusturya'nın desteğiyle Nabucco'nun AB paketine girmesinin siyasal irade ifadesi açısından önem taşıdığını vurguluyorlar.



Maliyeti 8 milyar Euro olarak hesaplanan Nabucco doğalgaz hattının 2013 yılında faaliyete girmesi bekleniyor.



