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Dünya

AB'den Musul açıklaması: IŞİD militanları Avrupa'ya geri dönebilir

AB Güvenlik Komiseri Julian King, Musul operasyonunun başarıya ulaşmasının Avrupa’nın güvenliğini tehlikeye sokabileceğini söyledi

18 Ekim 2016 21:12

Avrupa Birliği (AB) Güvenlik Komiseri Julian King, Musul operasyonunun başarıya ulaşmasının Avrupa’nın güvenliğini tehlikeye sokabileceğini söyledi. 

DHA'dan Ahmet Yıldırım'ın aktardığına göre, Alman Die Welt gazetesine konuşan King,” Kuzey Irak’ta IŞİD’in kalesi Musul’un geri alınması, şiddet yanlısı IŞİD savaşçılarının Avrupa’ya geri dönmelerine neden olabilir. Bu durum, hazırlıklı olmamızı gerektiren çok önemli bir tehdittir” diye konuştu.

Çatışma bölgelerinde Avrupa’dan giden 2 bin 500 militan bulunuyor.

Musul’un düşmesi durumunda DAEŞ (IŞİD) militanlarının toplu şekilde Avrupa’ya gelmelerinin söz konusu olmayacağını da kaydeden King, ”Çatışmaların yaşandığı bölgelerde Avrupa’dan giden yaklaşık 2 bin 500 militan bulunuyor. Geçmiş tecrübelere bakıldığında, Afganistan örneğinde olduğu gibi, militanların bir kısmı savaşta hayatını kaybettiği ya da başka savaş bölgelerine yöneldiği için, sonuçta bir kısım militan geri dönüyor. Ancak, küçük bir grup da büyük bir tehdit oluşturuyor. Bu duruma hazırlıklı olmalıyız. Uygun önlemlerle teröristlerin seçeneğini azaltmalıyız” ifadelerini kullandı.

King, Avrupa’ya gelişlerde gösterilen seyahat belgelerinin sahte olma ihtimaline karşı hazırlıklı olunması ve güvenlik standardının yükseltilmesi gerektiğini de söyledi.

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