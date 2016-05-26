AB’den mülteciler için 47 milyon Euro daha geldi

Avrupa Birliği (AB), Türkiye’deki Suriyeli mülteciler için taahhüt ettiği fonun 47 milyon Euroluk kısmını daha serbest bıraktı. AB'nin şimdiye kadar serbest bıraktığı para 240 milyon Euro oldu.

NTV’de yer alan habere göre, AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, serbest bırakılan 47 milyon Euro’nun 20 milyon Euro’su Türk Sahil Güvenlik Kuvvetleri'nin arama ve kurtarma operasyonlarında kapasite artırımı için, kalan 27 milyon Euro ise Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin eğitim altyapısı, mesleki eğitimi ve sosyal desteklemelerinde kullanılacak.

Böylelikle AB Komisyonu'nun Türkiye’ye 2017 sonuna kadar söz verdiği 3 milyar Euroluk fonun yaklaşık 240 milyon Euro’su serbest bırakılmış oldu.

AB geçtiğimiz haftalarda, yük paylaşımı adı altında Türkiye’deki Suriyeli mülteciler için sağlanacak fonun hızlandırılmasına karar verdi.

AB, Türkiye’deki Suriyeli mülteciler için 1 milyar Euroluk mali desteğin, temmuz sonuna kadar Türkiye’ye sağlanmasının planlandığını belirtmişti.

AB, 29 Kasım 2015’te gerçekleştirilen Türkiye-AB Zirvesinde, Türkiye’deki Suriyeli mülteciler için 2017 sonuna kadar 3 milyar Euroluk fon sağlamayı taahhüt etmişti.

18 Mart’taki zirvede ise bu bütçenin bitmesi durumunda 2018 sonuna kadar 3 milyar Euroluk ek fonun hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.

Fonların, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların sağlık, eğitim, altyapı, gıda ve diğer ihtiyaçları için geliştirilecek projelere harcanması karara bağlanmıştı.