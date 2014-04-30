AB'den Mısır'daki idam kararlarına tepki

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, Mısır'da önce 528, ardından 683 kişiye idam cezası verilmesinin önerilmesine AB'nin güçlü şekilde karşı çıktığını söyledi.

Toplu yargılamaları, "uluslararası insan hakları hukukunun açık şekilde ihlali" olarak tanımlayan Ashton yazılı bir açıklama yaptı.

AB'nin idam cezasına karşı olduğunu hatırlatan Ashton, özellikle 37 kişi hakkındaki cezanın kesinleşmesinden endişe duyulduğunu aktardı.

Her sanık hakkındaki suçlamaların muğlak olmayı sürdürdüğünü ve dava işlemlerinin en temel standartlardan yoksun bulunduğuna değinen Ashton, bireysel cezalandırma ilkesine aykırı olan mahkeme kararlarının "Orantısız"izlenimi verdiğini vurguladı.

Ashton, Mısır'daki yargı makamlarına, uluslararası standartlara uygun olarak, sanıkların, net suçlamalara, düzgün ve bağımsız soruşturmalara dayanan adil ve zamanlı bir dava ile avukatlara erişim ve aile üyeleriyle görüşme hakkını güvence altına almasına yönelik çağrısını yineledi.

AB'nin, Mısır'ın uluslararası insan hakları yükümlülüklerine uyumu ve ülkenin, uluslararası insan hakları standartlarına saygı gösteren yasal ve adli çerçeve gerektiren demokrasiye geçişinin ciddiyeti konusunda son derece endişe verici bir eğilim gözlemlediğine de dikkati çeken Ashton, Mısırlı yetkililerden, toplumdaki bölünmüşlüklerin üstesinden gelme umudunu felç eden bu eğilimin derhal tersine çevrilmesini ve tüm vatandaşlara açık siyasi bir süreç aracılığıyla gerçek anlamda demokratik, istikrarlı ve müreffeh bir Mısır'a doğru ilerlemenin güvence altına alınmasını istedi.