-AB'DEN MISIR YÖNETİMİNE ÇAĞRI BRÜKSEL (A.A) - 04.02.2011 - AB liderleri Mısır yönetiminin "halkının özlemlerini baskıyla değil siyasi reformla karşılamasını" istedi. AB liderlerinin bugün Brüksel'de toplanan zirveden sonra yayınladıkları ortak açıklamada, Mısır'da tüm tarafların itidalli hareket ederek daha fazla şiddetten kaçınması ve düzen içinde geniş tabanlı hükümete geçişin başlatılması çağrısı yapıldı. "Geçiş sürecinin şimdi başlaması gerektiği" vurgulanan açıklamada, AB'nin demokratik yönetişim, çoğulculuk, ekonomik refah ve sosyal katılım için fırsatların geliştirilmesi ve güçlendirilmiş bölgesel iktidar yönünde dönüşüm sürecine tam destek vermeye hazır olduğu vurgulandı. Mısır'da kötüleşen durum nedeniyle endişesini dile getirerek şiddete başvuranları ve teşvik edenleri şiddetle kınayan AB liderleri, halkın serbestçe barışçıl gösteri düzenleme hakkına saygı gösterilmesini istedi. Açıklamada, serbest bilgi akışını kısıtlama girişimlerinin, gazetecilere ve insan hakları savunucularına saldırılar ve yıldırma çabalarının kabul edilemeyeceği belirtildi. "Tunus ve Mısır halkının meşru, demokratik, ekonomik ve sosyal özlemlerini barışçıl ve onurluca dile getirmelerini selamlayan" AB, halkların taleplerinin insan haklarına ve temel özgürlüklere tam saygılı diyalog ve siyasi reformlarla ve serbest ve adil seçimlerle karşılanmasını istedi. AB liderleri, Tunus ve Mısır'ı ziyarete hazırlanan AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'ı, AB'nin bu mesajlarını muhataplarına iletmekle görevlendirdi.