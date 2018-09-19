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Ekonomi

AB'den McDonald's hakkında vergi kararı

Lüksemburg'un vergi muafiyetinin ABD'li fastfood zinciri McDonald's'a avantaj sağlamadığı belirlendi

19 Eylül 2018 21:23

AB Komisyonu, Lüksemburg'un McDonald's şirketine uyguladığı vergi muafiyetlerinin AB kamu destekleme kurallarına uygun olup olmadığına ilişkin 2015 yılında başlatılan soruşturmanın tamamlandığını açıkladı. Açıklamada, McDonalds'ın bazı karlarının Lüksemburg'da vergilendirilmemesinin ülke yasaları ve Lüksemburg-ABD çifte vergilendirme anlaşmasına uygun bulunduğu kaydedildi.

Lüksemburg'daki vergi uygulamasının söz konusu şirkete vergi imtiyazları sağlamadığı belirtilen açıklamada, bu durumun AB kamu destek kurallarına uygun bulunduğu ifade edildi.

AB üyesi ülkelerde, vergi düzenlemelerinin hiçbir şirkete çıkar sağlamaması ve sektördeki rekabeti bozmaması gerekiyor. Yapılan düzenlemelerin kurallara uygun olup olmadığının denetlenmesi ise AB Komisyonunun görev alanına giriyor.

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