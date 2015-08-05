AB'den Londra ve Paris'e mülteci desteği



Avrupa Birliği Komisyonu'nun göç, içişleri ve vatandaşlıktan sorumlu üyesi Dimitris Avramopoulos, mülteci akınıyla mücadele amacıyla Fransa'ya 20 milyon euro destek verileceğini açıkladı. Avramopoulos, İngiltere'ye bu çerçevede 27 milyon euro ödendiğini belirtti. Mali yardım, göç ve entegrasyon için ayrılan bütçe kaynağından sağlanacak. AB Komisyonu ayrıca iltica başvurularının işlenmesinde iki ülkeye teknik yardım sundu. AB'nin sınırlarının korunması hedefiyle görev yapan Frontex'in bu konuda katkı sağlayabileceği belirtildi.

İngiltere'ye geçmek için Manş Tüneli'ne girmeye çalışan mülteciler Paris ve Londra'yı harekete geçirmişti. İngiliz hükümeti, yasa dışı göçe karşı sert önlemleri hayata geçirmeye hazırlanıyor. Henüz tasarı aşamasında olan yeni düzenlemelere göre, oturma izni olmayan göçmenlere ev kiralayanlar hapis cezasına çarptırılabilecek.