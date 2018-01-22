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Dünya

AB'den Kuzey Kore'ye ilave yaptırım

Avrupa Birliği (AB), nükleer ve balistik füze denemeleri yapan Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları daha da genişletti

22 Ocak 2018 19:58

Avrupa Birliği (AB), nükleer ve balistik füze denemeleri yapan Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları daha da genişletti.

Brüksel'de AB ülkelerinin dışişleri bakanlarını bir araya getiren AB Dış İlişkiler Konseyi, nükleer ve balistik füze deneyen Kuzey Kore'ye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararlarıyla uyumlu yeni yaptırımlar uygulayacağını açıkladı.

Bu kapsamda Kuzey Kore'ye uygulanan sınırlayıcı tedbirler çerçevesinde 17 kişi daha AB'nin yaptırım listesine eklendi.

Bu kişilerin BM tarafından uygulanan yaptırımları deldiği, yasa dışı ticari faaliyetlerde bulunduğu belirtildi. AB'nin ilave yaptırım listesinde, mal varlıkları dondurulmuş ve/veya vize yasağı getirilmiş BM kararıyla uyumlu toplam 10 kurum ve 58 kişi bulunuyor.

AB'nin Kuzey Kore'ye yönelik ilk yaptırımları 2006'da başlamıştı. Ülkeyle silah ticareti ve Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik füze teknolojisi geliştirmesine katkı sağlayabilecek ürün, hizmet ve teknolojilerin sağlanması yasaklanmıştı.

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