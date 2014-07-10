AB'den kredi derecelendirme şirketlerine uyarı

Avrupa Birliği'nin piyasaları denetleme kurumu ESMA, tahvil notlarını belirleme yöntemlerindeki "eksiklikler" nedeniyle "yaptırım işlemlerini" başlayacağını duyurdu.

WSJ'de yer alan haberde ABD merkezli üç büyük kredi belirleme kuruluşu Avrupa tahvillerinin notunu düşürerek bölgedeki finansal krizinin şiddetlenmesine neden olmuş bu nedenle Avrupalı milletvekilleri, not indirimlerinin zamanlaması açısından bu şirketlere sert eleştirilerde bulunmuşlardı.

Paris merkezli Avrupa Varlık ve Piyasalar Otoritesi (ESMA) bugün yayınladığı raporunda Fitch Ratings, Moody's Investors Service ve Standard & Poor's'un bağımsızlığına ve doğruluğuna zarar verebilecek bir dizi "fiili eksiklikler veya potansiyel riskler" olduğunu kaydetti.

ESMA, ayrıca bu kuruluşların üçüncü taraflara karşı notlarını açıklama yöntemleri de dahil gizli bilgileri kontrolündeki eksikliklere ve notların açıklanmasında "sık ve kayda değer gecikmelere" vurgu yaptı.

Raporda, "ESMA, kredi derecelendirme kuruluşları regülasyonunun çiğnenip çiğnenmediğine dair bulgulara rastlamamıştır. Daha fazla inceleme sonucunda denetleyici ya da fiili yaptırımlara başvurulabilir" denildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan ESMA Başkanı Steven Maijoor, muhtemel yaptırımların "resmi bir tebliğ, bir para cezası veya lisansın iptali" olabileceğini söyledi. Ancak Maijoor bu tür yaptırımların uygulanıp uygulanmayacağı konusunda kararın ne zaman alınabileceği ile ilgili bir yorumda ise bulunmadı.

Moody's'in sözcüsü Abi Jones konuyla ilgili açıklamasında şirketin "Avrupa Regülasyonlarına uygun hareket ettiğini, potansiyel çıkar çatışmalarını etkili bir şekilde yönettiğini" söyledi.

Fitch sözcüsü ise şirketin AB'nin düzenleyici standartlarına uyduğundan "emin" olduğunu ancak "raporda belirtilen sorunları hızla ele alacağını" söyledi. Standard & Poor's da açıklamasında not aktivitelerinde "en yüksek standartlara uyduğunu" ve bu süreci "sürekli geliştirdiğini" belirtti.

ABD merkezli üç büyük kredi belirleme kuruluşu Avrupa tahvillerinin notunu düşürerek bölgedeki finansal krizinin şiddetlenmesine neden olmuş bu nedenle Avrupalı milletvekilleri, not indirimlerinin zamanlaması açısından bu şirketlere sert eleştirilerde bulunmuşlardı. Örneğin Standard & Poor's, 2011 yılında uluslararası kreditörler ile müzakerelerini sürdürdüğü sırada Yunanistan'ın notunu düşürmüştü.

AB krizden bu yana kredi derecelendirme kuruluşları için üç yeni düzenlemeyi hayata geçirirken bu kuruluşları denetlemesi için ESMA'yı kurdu.

ESMA raporunda ayrıca kredi belirme sürecine üst düzey yönetimi ve iletişim kadrosunun da dahil olmasının reyting şirketleri içerisinde potansiyel çıkar çatışmaları yarattığın kaydetti. Raporda tahvil analistlerinin ayrı araştırma faaliyetleri de eleştirilirken kıdemsiz çalışanlara fazlasıyla bel bağlanıldığı uyarısında bulunuldu.

Diğer eksiklikler arasında bu kuruluşların üçüncü taraflara karşı notlarını açıklama yöntemleri de dahil gizli bilgileri kontrolündeki eksikliklere ve bilginin şirket içi yayımında yetersiz kontrole de değinildi.

Şirketlerin bu sorunlar karşı adım atması gerektiğini belirten ESMA, ilerlemenin takip edileceğini kaydetti.

Maijoor ise açıklamasının devamında, "Bu şirketlerin reyting şirketleri regülasyonlarına tam olarak uyduklarını garantilemek ve geçmişteki yetersiz uygulamalarını ortandan kaldırmak için hala yapacakları iyileştirmeler var." dedi.

ESMA, bu yılın başında yayınladığı bir diğer raporunda bankaları nasıl değerlendirdiği konusunda yeterince şeffaf olmadıkları için üç kredi derecelendirme kuruluşunu eleştirmişti.