AB'den komşuya kişi başı 7 bin 700 Euro

Avrupa Birliği, her Yunanlı'ya 27 yılda 7 bin 700'er Euro ödedi.



AB’nin 2008 bütçesine 2.3 milyar Euro göndermesine karşılık; AB fonlarından 8.5 milyar Euro kullanan Yunanistan’ın 1981’den bu yana üyeliği sayesinde sağladığı kaynak 85 milyar Euro’yu buldu. AB, her Yunanlı’ya 27 yılda 7 bin 700’er Euro ödedi.

AVRUPA’nın en büyük ekonomisine sahip Almanya, kuruluşundan bu yana Avrupa Birliği’nin (AB) ‘yükünü çekmeye’ devam ederken; komşumuz Yunanistan ise AB’nin ortak bütçesine en fazla yük olan ülke olması ile dikkat çekiyor. AB’nin 116.5 milyar Euro’luk 2008 bütçesine hangi ülkenin ne kadar katkı yaptığı ve ne kadar yük olduğu netleşti. Buna göre; 2008’de AB fonlarından 8.5 milyar Euro kullanmasına rağmen ortak bütçeye sadece 2.3 milyar Euro katkı sağlayan Yunanistan, AB’den net 6.2 milyar Euro aldı. Yaklaşık 11 milyon nüfuslu Yunanistan, 27 yıllık AB üyeliği boyunca AB fonlarından net 85 milyar Euro kullandı. Buna göre, 27 yılda her bir Yunanlı’ya AB 7 bin 700 Euro ödedi.

Polonya da yük oluyor

AB’nin geçen yılki 116.5 milyar Euroluk “ortak bütçesi”ne, 11 milyar Euro ile en fazla net katkıyı ise yaklaşık 4 milyon Türk gurbetçinin yaşadığı Almanya sağladı. AB’ye en çok yük olan ikinci ülke; yeni AB üyesi Polonya oldu. Polonya, geçen yıl AB bütçesinden 4.2 milyar Euro aldı. AB bütçesinden yıllık net 2.7 milyar Euro katkı alan Portekiz üçüncü, 2.1 milyar Euro net katkı alan İspanya ise 4’üncü oldu. Bu ilk 4 ülkenin AB’ye maliyeti yıllık 15 milyar Euro’yu geçti. AB’nin 2008 bütçe gerçekleşmelerine göre; 22.2 milyar Euro ile bütçe gelirlerinin 5’te 1’ini tek başına sağlayan Almanya, bunun sadece 11.2 milyar Euro’sunu geri aldı. Almanya’nın AB’ye katkısı net 11.2 milyar Euro ile son yılların en yüksek düzeyine ulaştı. Kuruluşundan itibaren AB’nin yükünü çeken Almanya’nın net katkısı, 2006 yılında 8.3 ve 2007’de 9.2 milyar Euro idi. Geçen yıl AB’ye en fazla mali katkı yapan diğer üyeler; 4.8 milyar Euro ile İtalya, 4.4 milyar Euro ile Hollanda, 4.3 milyar Euro ile Fransa ve 2.8 milyar Euro ile İngiltere oldu. AB’ye, aldığından fazla veren diğer üyelerse 1.8 milyar Euro ile İsveç, 744 milyon Euro ile Danimarka oldu.

Rumlar da katkı sağladı

Kıbrıs Rum Kesimi bile AB bütçesine katkı sağlarken, Rumların büyük ağabeyi Yunanistan’ın AB’ye 27 yıllık üyeliğinde 85 milyar Euro’ya malolduğu hesaplandı. Yunanistan bir önceki yıl (2007’de) AB ortak bütçesinden net 5.4 milyar Euro almıştı. AB bütçesine geçen yıl 15.2 milyar Euro civarında açık veren ilk 4 ülkeden (Yunanistan, Polonya, Portekiz ve İspanya) başka; Belçika, Lüksemburg, Romanya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Litvanya, Slovakya, Bulgaristan, İrlanda, Letonya, Estonya, Slovenya ve Malta, birlik bütçesine yük olan ülkeler arasında yer aldı.