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Dünya
Deutsche Welle

AB’den Kobanêli mültecilere 3,9 milyon lira yardım

Avrupa Birliği, IŞİD saldırıları altındaki Kobanê’den kaçan mültecilere 3,9 milyon euro yardımda bulunacak

12 Ekim 2014 15:59

Avrupa Birliği Komisyonu, IŞİD saldırıları altındaki Kobani'den kaçarak Türkiye'ye sığınan mültecilere yardımda bulunma kararı aldı.

Komisyon'dan pazar günü yapılan açıklamada, 3,9 milyon euroluk yardımın Türkiye'de görev yapan insani yardım kuruluşlarına aktarılacağı bildirildi. Gönderilen para, mültecilerin barınak, içme suyu, gıda malzemesi ve ilaç gibi ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılacak.

Mali desteğin Suriye'deki iç savaş mağdurları için ayrılan 150 milyon euroluk kaynaktan aktarıldığı belirtiliyor. Avrupa Birliği Komisyonu'nun Uluslararası İşbirliği, İnsani Yardım
ve Krize Müdahaleden Sorumlu Üyesi Kristalina Georgieva Kobani'deki çatışmalardan kaçan mültecilerin “çağımızın en büyük insanî krizini" daha da vahim hale getirdiğini
belirtti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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