AB'den kalifiye işgücü için yeni atak



AB Komisyonu yetişmiş iş gücünün Avrupa'ya göçü için ortak bir Mavi Kart sistemi istiyor. Alman Spiegel dergisinin haberine göre bu proje, göçmen alımının daha etkin bir biçimde şekillendirmek için tasarlanan göç ajandasının bir parçası ve salı günü açıklanacak.

Avrupa Birliği Komisyonu yeni düzenlemeyle özelikle Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden gelen kalifiye iş gücünün Avrupa'da yerleşmesinin kolaylaştırmasını öngören Mavi Kart sisteminin güncellenmesini ve her üye ülke için uygulamada aynı kriterlerin geçerli olmasını istiyor. Mavi Kart sistemi kapsamında ülkeye ne kadar göçmen alınacağı ise yine üye hükümetlerin kendi kararına bırakılacak.

Şartlar sadeleştirilecek

Haberde mevcut Mavi Kart sisteminin oldukça karmaşık olduğu hatırlatılırken, mevcut sistemin sadece Almanya tarafından kapsamlı bir şekilde kullanıldığı vurgulanıyor. Halihazırdaki Mavi Kart uygulamasında en çok iyi yetişmiş işgücüne ihtiyaç duyulan bilişim teknolojileri alanı hariç Avrupa'da çalışacak yüksek eğitimli göçmenlerden yıllık 50 bin euro maaş garantisi isteniyor.

AB Komisyonu nisan ayında konuyla ilgili bir bilanço çıkararak, çok yetenekli ve yüksek nitelikli işgücüne Avrupa'yı cazip hale getirmek için 2009 yılında uygulamaya konan mevcut Mavi Kart sisteminin istenen verimi tam olarak ortaya koyamadığını belirtmişti. Mavi Kart'la ilgili kriterlerinin basitleştirilmesini öngören düzenleme kapsamında kart sahiplerinin AB içinde bir ülkeden diğerine geçişlerine imkan sağlanacağı vurgulanıyor.

Spiegel'in haberine göre Almanya bu yeni düzenlemeden pek fazla etkilenmeyecek. Zira dergi Federal Çalışma Bakanlığı'nın Almanya'daki mevcut Mavi Kart düzenlemesinin diğer ülkelerin konuyla ilgili düzenlemeleri arasında en şeffafı olduğu değerlendirmesinde bulunduğunu yazdı.

Son verilere göre 2016 yılında Almanya'da AB üyesi dışından gelen yaklaşık 28 bin mavi kartlı yaşıyor.