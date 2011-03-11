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Dünya

AB'DEN KADDAFİ'YE "GİT" ÇAĞRISI BRÜKSEL (A.A)

11 Mart 2011 20:45

-AB'DEN KADDAFİ'YE "GİT" ÇAĞRISI BRÜKSEL (A.A) - 11.03.2011 - AB devlet ve hükümet başkanları, Libya lideri Muammer Kaddafi'den iktidarını devretmesini istedi. AB liderlerinin Libya krizini tartıştığı olağanüstü zirvesinin açıklama yapan AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, "Sorunun adı olan Kaddafi gitmeli" dedi. AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy da Kaddafi'ye koltuğuyla vedalaşması çağrısında bulunarak AB'nin Kaddafi'yi göndermek için tüm seçenekleri değerlendireceğini ve talep gelmesi, BM Güvenlik Konseyi kararı gibi açık bir yetki alması, bölgesel destek koşullarının karşılanması halinde harekete geçeceklerini bildirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ise AB liderlerinin bazılarının, Libya içinde insani yardım bölgeleri oluşturulmasına destek verdiklerini kaydetti. Sarkozy, Kaddafi'den derhal gitmesini istedi, AB'nin artık muhalefetin oluşturduğu Libya Ulusal Konseyi'ni bu ülkenin meşru temsilcisi olarak değerlendirdiğini ifade etti. Sarkozy, AB zirvesinin gelecek haftalarda Arap ve Afrikalı liderlerle buluşmayı planladığını açıkladı.

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