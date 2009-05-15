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Dünya

AB'den İzlanda'ya yeşil ışık

AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Rehn, İzlanda'nın bu yıl içinde üyelik müzakerelerine başlayabileceğini söyledi.

15 Mayıs 2009 03:00

AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Olli Rehn, küresel krizde para birimi yüzde 80 değer kaybedince AB'ye katılmayı gündemine alan İzlanda'nın "bu yıl içinde üyelik müzakerelerine başlayabileceğini" söyledi.

Deutsche Bank'ın AB işleri konferansında konuşan Rehn, Avrupa Ekonomik Alanı'na dahil olması nedeniyle AB yasalarının 3'te 2'sini zaten uygulayan İzlanda'nın uzun geçmişe dayanan demokrasisiyle üyelik müzakerelerini oldukça kısa sürede tamamlayabileceğini belirtti.

Bununla birlikte İzlanda'nın Hırvatistan'dan önce AB'ye dahil olmasının beklenmemesini isteyen Rehn, "Çok açık ki AB'nin 28. üyesi Hırvatistan olacak. 2 ülkenin eşzamanlı katılımı ihtimalinde bile, isim sırasına göre kabul edilecekleri için Hırvatistan hala önde olacak" dedi.

Rehn, İzlanda'nın üyeliğinin AB'nin çıkarına olduğunu belirterek, bu konuda çaba gösterilmesini istedi. (AA)

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