AB'den İsrail'i kızdıran 'Kudüs' kararı

T24 - Avrupa Birliği dışişleri bakanlarının Brüksel'deki toplantısında İsrail'i kızdıracak bir karar çıktı. AB dışişleri bakanları, Kudüs'ün İsrail ve gelecekte kurulacak Filistin'in ortak başkentleri olarak tanınmasını kararlaştırdı.





İsmini açıklamak istemeyen AB'li bir diplomat, dışişleri bakanlarının Kudüs'ü "iki ülkenin gelecekteki başkenti" olarak kabul eden bir taslak metin üzerinde anlaştığını söyledi.



İsrail Avrupa Birliği'nin Doğu Kudüs'ü gelecekteki Filistin devletinin başkenti olarak tanıması düşüncesine sert tepki göstermişti. İsrailli yetkililer yaptığı açıklamada AB'nin bu kararının Ortadoğu barış görüşmelerini tehlikeye düşüreceği uyarısında bulunmuştu.





Gece boyu Türkiye tartışıldı



AB Dışişleri bakanlarının Konsey toplantısında Türkiye konusu, yoğun pazarlıklara sahne oldu ancak bir sonuca ulaşılamadı. Rum kesimi Türkiye'nin ek protokol yükümlülüklerini yerine getirerek limanlarını Rum gemilerine açmasını istedi. Dönem başkanı İsveç ise Rum kesiminin Türkiye ile yeni fasıllar açılmasına engel çıkarmamasını talep etti.



Kıbrıslı Rumlar'ın, akşam yemeğininin önemli tartışma konusu olan Türkiye ile ilgili olarak AB Dönem Başkanı İsveç’in hazırladığı taslak sonuç bildirgesi metnine itirazları yemeği gerdi.



Akşam yemeği öncesi Rum ve İsveç delegasyonu arasında Türkiye pazarlığı üst düzey memurlar arasında da devam etti.



AB Dönem Başkanı İsveç’in, Türkiye konusunda uzlaşı arayışına devam edeceği, Türkiye ile ilgili AB üyesi başkentler arasında da yoğun diplomatik temaslar yapıldığı kaydedildi.





Tarih bekleyen Makedonya'ya Yunan engeli



AB Komisyonu'nun son ilerleme raporunda üyelik müzakerelerine hazır olduğunu bildirdiği Makedonya'nın AB'den tarih alma umudu, isim sorunu yaşadığı Yunanistan'ın engellemesi nedeniyle gelecek yıla ertelendi.



Onay için 10-11 Aralık'taki AB zirvesine sunulacak genişleme kararlarını görüşmek için toplanan AB dışişleri bakanları, Makedonya'ya üyelik müzakereleri için tarih verilmesi konusunun 2010'un ilk yarısındaki İspanya dönem başkanlığına bırakılması konusunda uzlaştı.



AB dönem başkanı İsveç'in üye ülkelere sunduğu taslak genişleme kararlarında, Makedonya'nın "isim sorununa BM gözetiminde müzakereler yoluyla her iki tarafın kabul edeceği bir çözüm bulunması dahil, iyi komşuluk ilişkilerini sürdürmesinin elzem olduğu" vurgulanıyor.



Yunanistan, BM'ye 1993'te "Eski Yugoslav Cumhuriyeti Makedonya" adıyla katılan Makedonya'nın anayasal ismiyle tanınmasına, aynı adı taşıyan batı bölgesinden hak talebinde bulunabileceği gerekçesiyle karşı çıkıyor.



AB'den 2005 yılında aday ülke statüsü alan Makedonya, 10-11 Aralık'taki AB zirvesinde müzakerelere başlama tarihi almayı umuyordu.





Makedonya medyası: Teşekkürler Türkiye



Öte yandan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Makedonya’nın bu ismi kullanmasına Yunanistan’ın itirazları konusundaki ifadeleri, ülkede geniş yankı buldu.



Başbakan Erdoğan’ın sözlerinin geniş biçimde yer aldığı televizyon haberlerinin bazılarında, Türkçe, “Teşekkürler Türkiye” ifadesi de kullanıldı.



Erdoğan, önceki gün AB Genel Sekreterliği İstanbul Ofisi’nin açılışı sırasında yaptığı konuşmada, bölgesel işbirliğinin önemine dikkati çekerek, Yunanistan’a hitaben, “Sen, Greece ile devam et. Bırak Makedonya’yı o da Makedonya ile yoluna devam etsin. Yani buralara takılıp kalırsak barışı gölgeleriz. Barışı gölgelemeyelim, barışı güçlendirelim istiyoruz. Bu kadar spesifik meseleleri kalkıp asli meseleymiş gibi göstermek dünyada barışı gerçekten zora sokar, yazık olur” demişti.

