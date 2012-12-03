AB'den İsrail'e 'yeni konut' ültimatomu

İsrail'in Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşim birimlerinde 3 bin yeni konut inşa etme kararına Avrupa Birliği sert tepki gösterdi. İngiltere ve Fransa, İsrail büyükelçisini, Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.



BM'nin Filistin'e "gözlemci devlet" statüsü vermesinin ardından İsrail, Filistin'i cezalandırmak için Batı Şeria ve Doğu Kudüs'e 3 bin yeni konut inşa etme kararı aldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu kararı Avrupa Birliği ülkelerinin tepkisini çekti. İngiltere ve Fransa, ülkelerindeki İsrail büyükelçisini, Dışişleri Bakanlığı'na çağırırken, Almanya ve Hollanda, Tel Aviv'i bundan sonraki BM toplantılarında desteklememekle tehdit etti.



Fransa ve İngiltere'den tepki



İngiltere, İsrail'in Londra Büyükelçisi Daniel Taub'u, Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, Ortadoğu'dan Sorumlu Dışişleri Bakan yardımcısı Alistair Burt bu sabah, Dışişleri'nde İsrail Büyükelçisi Daniel Taub'la bir araya geldi.

Burt'ın İsrail Büyükelçisi Taub'a İngiliz hükümetinin İsrail'in Filistin topraklarında yeni yasa dışı yerleşim yerleri inşa etme kararına ilişkin tepkisini aktardığı belirtildi.

Fransa da, İsrail'in Filistin topraklarında yeni yasa dışı yerleşim yerleri inşa etme kararına tepki olarak, bugün İsrail'in Paris'teki Büyükelçisi Yossi Gal'ı Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail Büyükelçisi Yossi Gal'a, yeni yerleşim yerleri inşa edilme kararına ilişkin olarak Paris'in tepkisini ilettiği belirtildi.



Netanyahu Berlin'e gidiyor



Almanya da, İsrail'den Batı Şeria ve Doğu Kudüs'e 3 bin yeni konut inşa etme kararını yeniden gözden geçirmesini istedi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Berlin'e bu hafta yapacağı ziyaretin ise, planlandığı gibi gerçekleştirileceği belirtildi.

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, İsrail hükümetinden yeni yerleşim birimleri inşa etme kararını yeniden gözden geçirmelerini istediklerini söyledi.



Hollanda'dan uyarı



Almanya ve Hollanda, İsrail'in söz konusu kararından vazgeçmemesi halinde, BM'de bundan sonraki toplantılarda Tel Aviv'i desteklemeyecekleri uyarısında bulundu.