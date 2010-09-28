-AB'DEN İSRAİL'E UYARI BRÜKSEL (A.A) - 27.09.2010 - Avrupa Birliği, İsrail'in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında Yahudi yerleşim yerleri inşasına devam kararına tepki gösterdi. AB Dışişleri Yüksek temsilcisi Catherine Ashton, İsrail'in yerleşim moratoryumunu uzatmama kararından üzüntü duyduğunu belirterek, ''AB'nin tutumu çok net. Yahudi yerleşim yerleri uluslararası hukuku ihlaldir, barışa engel oluşturmaktadır ve barışa engel oluşturmakta ve iki devletli çözümü tehdit etmektedir'' dedi. İsrail ve Filistin yönetiminin yol haritası dahil mevcut anlaşma ve yükümlülüklere uygun davranmak zorunda olduğunu kaydeden Ashton, ''Tarafları sorumlu davranmaya davet ediyorum. Müzakereler yoluyla çözümün alternatifi yoktur. Bu nedenle müzakerelerin devam etmesini ve hızlanmasını sağlayacak tatmin edici bir yöntemin bulunması herkesin çıkarınadır'' ifadesini kullandı.