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Dünya

AB'den İsrail'e Mescid-i Aksa çağrısı

AB, Batı Şeria'da 3 İsrail vatandaşının hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyı da kınadı

23 Temmuz 2017 17:19

Avrupa Birliği (AB), İsrail'in Mescid-i Aksa'nın kapılarına metal dedektör kurma kararıyla başlayan çatışmalarla ilgili açıklama yaptı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ve Ürdün'ün Mescid-i Aksa'da statükoyu korumak için girişimde bulunması talep edildi.

Açıklamada, Kudüs ile Batı Şeria ve etrafındaki son gelişmelerin bölgede gerginliği daha da arttırma riski taşıdığı vurgulanarak, İsrail güvenlik güçlerinin 3 Filistin vatandaşını öldürdüğü olayın kapsamlı şeklide incelenmesi gerektiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Batı Şeria'da 3 İsrail vatandaşının hayatını kaybetmesine neden olan saldırı da kınandı.

Tüm siyasi, dini ve toplum liderlerinin sorumlu şekilde davranmasının önemine dikkati çekilen açıklamada, bölgede gerginliği daha da arttıracak adım ve açıklamalardan kaçınılması tavsiyesinde bulunuldu.

Açıklamada, Filistin yönetimi ile İsrail arasında devamlı iş birliğinin hayati öneme sahip olduğu ancak bu şekilde şiddetin tırmanması ve hayat kaybının engellenebileceği ifade edildi.

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu gerekçesiyle 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı. Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail, Mescid-i Aksa'nın iki kapısını pazar günü açmış ancak kapılara metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

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