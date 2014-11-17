AB'den İsrail'e 'kutsal mekân'lara saygı çağrısı

Avrupa Birliği, İsrail'e "kutsal mekânlara tam saygı göstermesi" çağrısında bulundu.

Brüksel'de toplanan AB dışişleri bakanlarının onayladığı kararda "AB, özellikle Kudüs’teki Harem-i Şerif bölgesinde kaygı verici gelişmelerden ve tekrarlayan şiddet içeren çatışmalardan endişelidir. AB kutsal mekânlara tam saygı çağrısı yapıyor. Statükoda herhangi bir değişiklik, derin istikrarsızlık etkisi oluşturacaktır" ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, AB dışişleri bakanları, Kudüs'teki Müslüman kutsal mekânlarının hamisi Ürdün'le İsrail'in, Kudüs'teki tansiyonu düşürmek için uzlaştığı somut tedbirlerin hızla ve etkin şekilde uygulanmasını talep etti.

İsrail'in Filistin toprağı olan Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yeni konutlar inşa etmeye hazırlanmasından derin esef duyulduğu belirtilen AB kararında, durumun yakından takip edildiği ve iki devletin, çözümün uygulanabilirliğini muhafaza etmek için yeni önlemler alınabileceği dile getirildi.

AB kararında, Yahudi yerleşimlerin uluslararası hukuka aykırı olduğu tekrarlandı ve İsrail'e "iki devletli çözümü doğrudan tehdit eden kararlarından geri dönmesi" çağrısı yapıldı.

Gazze'ye uygulanan blokajın kaldırılması çağrısında da bulunan dışişleri bakanları, İsrail ve Filistin'in iki devletli çözüme bağlılığının AB ile ilişkilerini etkileyeceğini belirtti.

İsrail askerleri iki hafta önce Mescid-i Aksa külliyesinin ana mihrabının bulunduğu kubbenin altına kadar girerek mihrabı postallarıyla çiğnemişti.