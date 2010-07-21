AB'den İran'a yeni yaptırımlar geliyor

T24- Avrupa Birliği dışişleri bakanları, nükleer programını sürdüren İran’a daha sert yaptırım paketi uygulamaya hazırlanıyor.



Yeni yaptırımlar, İran’ın petrol ve doğal gaz sektörlerine yatırım yapılmasını yasaklayacak.

Bugün açıklanan yaptırım taslağı, İran’ı nükleer görüşmelere geri dönmeye de çağırıyor. Yeni yaptırım paketinin gelecek Pazartesi, Birlik bakanlarının Brüksel’deki toplantısında kabul edilmesi bekleniyor.

Avrupa Birliği’nin hazırladığı yaptırımlar aynı zamanda İran’ın ticaret, bankacılık, sigorta ve ulaştırma sektörlerini hedef alacak.

Bu arada İran meclisi, gemi ve uçaklarını denetleyecek ülkelere misilleme yapılmasını öngören bir karar çıkardı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin bir süre önce kabul ettiği İran’a son yaptırım paketi, nükleer programa katkı sağlayacak malzeme taşıdığına inanılan tüm gemi ve uçakların denetlenmesine izin veriyor.

İran meclisinin kabul ettiği misilleme kararı ise, Birleşmiş Milletler’in çağrısına uyan ülkelerin gemi ve uçaklarının aranmasını öngörüyor.