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Dünya

AB'DEN İRAN'A SURİYE YAPTIRIMI BRÜKSEL (A.A)

24 Haziran 2011 15:20

-AB'DEN İRAN'A SURİYE YAPTIRIMI BRÜKSEL (A.A) - 24.06.2011 - Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik yaptırımları İran Devrim Muhafızları'nı da kapsayacak şekilde genişletti. AB resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe giren ilave yaptırımlar kapsamında Devrim Muhafızları Başkomutanı Muhammed Ali Caferi, Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Ordusu'nun komutanı Korgeneral Kasım Süleymani ve Devrim Muhafızları'nın istihbarat başkanı Hüseyin Taib'in malvarlıkları dondurularak, AB'ye seyahat etmeleri yasaklandı. Yaptırımlara gerekçe olarak Devrim Muhafızları'nın, protesto gösterilerinin bastırılması için Suriye rejimine "ekipman ve destek sağlaması" gösterildi.

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