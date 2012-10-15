AB'den İran'a doğalgaz yaptırımı

Avrupa Birliği, İran'a yönelik yaptırımları sıkılaştırma kararı aldı. Bundan böyle üye ülkelerin hiçbiri İran'dan doğalgaz almayacak.

Ekonomik krizle mücadele eden Avrupa Birliği'nin 27 üyesi de Tahran'dan doğalgaz alımını durduracak.

Bu çerçevede İran'la yapılan finansal işlemlere yasak getirildi. Bunların Avrupa Birliği'nin bugüne kadar İran'a uyguladığı en sert yaptırımlar olduğu belirtiliyor.

Uygulanan yaptırımlar nedeniyle İran riyalinin ABD doları karşısında hızla değer kaybetmesi, Tahran hükümetini harekete geçirdi.

İran cep telefonu, otomobil, giyim ve kozmetik gibi ürünlerin ithalatını azaltacak.

Halka, yurtdışından gelen ve temel ihtiyaç maddesi olmayan ürünlerden uzak durmaları için çağrı yapıldı. Halktan ayrıca yerli malı kullanmaları istendi.