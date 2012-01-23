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Dünya

AB'den İran'a ağır yaptırım kararları BRÜKSEL (A.A)

23 Ocak 2012 13:11

-AB'den İran'a ağır yaptırım kararları BRÜKSEL (A.A) - 23.01.2012 - AB ülkeleri, nükleer programı ile ilgili uzlaşmazlığı sebebiyle İran'a kademeli bir petrol ambargosu ile nükleer programının finansmanının engellenmesi amacıyla Merkez Bankasına yaptırımlar uygulanması konusunda anlaşmaya vardı. Diplomatik bir kaynak, Brüksel'deki AB ülkeleri büyükelçiler toplantısında İran'a petrol ambargosu uygulanması konusunda ilk anlaşmasına varıldığını belirterek, bu kararın AB ülkeleri dışişleri bakanları toplantısı sırasında gün içinde resmen yürürlüğe gireceğini kaydetti.

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